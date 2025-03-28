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28.03.2025, 11:48

Каспий уходит: кадры, которые пугают

Экология 0 11 333 Наталья Вронская

Обмеление Каспийского моря становится всё более заметным и тревожным. В Сети набирает популярность видео, на котором наглядно продемонстрировано, как далеко отступила вода всего за семь лет, сообщает Lada.kz.

Фото: коллаж Lada.kz
Фото: коллаж Lada.kz

Пользователь Instagram alex__fpv_ из Актау сравнил архивную съёмку Каспийского моря 2018 года с тем, как выглядит водоем в 2025 году. Для этих целей был использован дрон.

Наткнулся на архивный кадр 2018 года, решил встать на эту же точку, снять пролёт, зафиксировав, насколько сильно отошло море, - прокомментировал автор видео alex__fpv_.

На видео два кадра, объединенные в один: сверху – Каспий семь лет назад, снизу – сегодняшний. Как следует из ролика, разница в уровне воды моря – колоссальная. Там, где раньше плескались волны, теперь сухая земля и оголившееся дно. По словам местных жителей, раньше до воды можно было дойти, сделав несколько шагов, теперь же приходится преодолевать десятки, а то и сотни метров.

Обмеление Каспия фиксируют ученые, экологи и местные жители. Причины комплексные: изменение климата, снижение уровня притока с рек, влияние хозяйственной деятельности. Однако, кадры «до и после» нагляднее любых цифр – они показывают, насколько быстро происходят изменения.

Местные жители все чаще говорят о тревоге за будущее водоема и его экосистемы. Некоторые участки берега уже изменились до неузнаваемости. Видео, снятое с дрона, вызвало активное обсуждение в соцсетях, вновь напомнив о том, как важно беречь природные ресурсы.

Ранее видеограф Нуркен Тажибай опубликовал кадры мелеющего Каспия. В ролике житель Актау сравнивает архивы 2015, 2018 годов с ситуацией сегодняшнего дня.

В январе 2024 года появились данные о юридической регистрации Казахского научно-исследовательского института Каспийского моря. Однако на ноябрь того же года физически организация так и не заработала. Как сообщили редакции Lada.kz, «заминка» произошла из-за процедуры передачи имущества с баланса министерства водных ресурсов и ирригации РК на баланс министерства экологии и природных ресурсов.

Кроме того, из-за снижения уровня воды в Каспии судоходные компании не могут в полную мощь использовать свой транспорт, что влияет на рентабельность морских маршрутов.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
Каспий ждет судьба Арала к сожалению и это смерть всех прибрежных городов.
28.03.2025, 12:53
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