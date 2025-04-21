Шокирующая находка: туристы сняли пугающие кадры у ЖК «Aktau Riviera»

Массовую гибель пернатых зафиксировали туристы на берегу, между жилым комплексом «Aktau Riviera» и коттеджным городком «Rixos Golf & Villas», сообщает Lada.kz .

Фото предоставили туристы

Совершая прогулку по берегу моря и попутно делая фотографии утром 21 апреля, туристы стали замечать мертвых уток.

Удивило людей и то, что за получасовую прогулку они обнаружили более 10 пернатых без признаков жизни.

Среди погибших есть как взрослые, так и молодые особи.

Тушки некоторых уже разлагались.

Гости города были шокированы и видят необходимость бить тревогу, чтобы выяснить причины гибели птиц.

Lada.kz ожидает официальный комментарий от компетентных органов.