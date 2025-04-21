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21.04.2025, 18:00

Экологи прокомментировали появление мертвых птиц у ЖК «Aktau Riviera»

Экология 0 1 129 Сергей Кораблев

Специалисты прокомментировали гибель птиц у ЖК «Aktau Riviera», сообщает Lada.kz.

Фото предоставили туристы
Фото предоставили туристы

После обнаружения туристами более десятка мертвых птиц на побережье у жилого комплекса «Aktau Riviera» на место выехали инспекторы. 

По результатам осмотра установлено, что на берегу действительно были туши нескольких птиц – среди них поганки, бакланы, лысухи и чайки. Вероятнее всего, они погибли по естественным причинам, а их трупы были выброшены ветром.

Тушки пернатых оказались в сильной степени разложения, и, предположительно, пролежали уже около месяца. Взять полноценные пробы для анализа по этой причине невозможно.

Признаков массовой гибели птиц специалисты не обнаружили. 

Напомним, гибель пернатых зафиксировали туристы на берегу, между жилым комплексом «Aktau Riviera» и коттеджным городком «Rixos Golf & Villas».

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