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22.04.2025, 09:07

Браконьерские сети погубили тюленей и осетра на Каспии

Экология 0 1 106 Сергей Кораблев

Погибших животных обнаружили сотрудники Института гидробиологии и экологии, проводящие научную экспедицию по изучению Каспийского тюленя, сообщает Lada.kz.

Фото предоставили в управлении рыбной инспекции Мангистауской области
Фото предоставили в управлении рыбной инспекции Мангистауской области

В минувшие выходные, когда исследователи возвращались с Тюленьих островов в Форт-Шевченко, в районе острова Кулалы они обнаружили рыболовную сеть с погибшими морскими обитателями. Информация была оперативно передана в управление рыбной инспекции по Мангистауской области.

Инспекторы совместно с пограничниками в рамках акции «Бекіре-2025» («Осетр-2025») отправились на место на двух плавсредствах. По указанным координатам они обнаружили незаконное орудие лова с останками животных.

Сеть извлекли и доставили на берег. В ней находились два крупных каспийских тюленя и пять осетров.

Материалы были переданы в отдел полиции Тупкараганского района для дальнейшего разбирательства и возбуждения уголовного дела по факту гибели животных.

Специалисты напоминают, что каспийский тюлень является уникальным эндемичным и охраняемым видом, находящимся под угрозой исчезновения. Незаконный вылов рыбы и установка сетей представляет серьезную угрозу для биоразнообразия Каспийского моря.

Ранее отдыхающие сообщили об обнаружении более десятка тушь тюленей в районе 43-го километра. Компетентные органы рассказали, почему их не утилизировали.

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