Редкое растение обнаружено в Устюртском заповеднике

Растение Катран беззубый, занесенное в Красную книгу, обнаружено в Устюртском государственном природном заповеднике, сообщает Lada.kz .

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В Устюртском государственном заповеднике сообщили, что с 18 по 21 апреля в рамках научно-исследовательских работ старший научный сотрудник отдела науки А.Пулатов обнаружил редкое растение Катран беззубый.

Данное растение занесено в Красную книгу Республики Казахстан и является реликтовым, эндемичным видом Туранской провинции. Катран беззубый размножается семенами, цветет в апреле-мае, а плодоносит в мае-июне. Открытие редкого вида имеет большую ценность для науки и подчеркивает важность сохранения экосистемы Устюрта, - сообщили в ведомстве.

Ранее Устюртский государственный заповедник поделился кадрами переднеазиатского леопарда, который попал в объективы фотоловушек.