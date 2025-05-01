Причины гибели установить не удалось! На побережье Мангистау обнаружили 88 туш тюленей

На побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистайской области обнаружены 88 туш тюленей, выброшенные на побережье. Об этом сообщает пресс-служба Комитета рыбного хозяйства, передает Lada.kz .

Фото Комитета рыбного хозяйства

По данным ведомства, 29 апреля 2025 года сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружены 88 туш тюленей на побережье.

На место обнаружения выехали представители инспекции, акимата и института гидробиологии и экологии.

Факт гибели краснокнижных животных зарегистрирован отделом полиции Тюбкараганского района Мангистауской области в Едином реестре досудебных расследований № 254752030000467 от 29.04.2025 г. По данным Казгидромета, за прошедший период в акватории региона преобладали западные ветры, которыми были принесены к берегу туши мертвых тюленей, - говорится в сообщении Комитета.

По информации института гидробиологии и экологии, туши животных находятся в крайней стадии разложения, что делает невозможным проведение качественного отбора проб для дальнейших лабораторных исследований, включая токсикологические и патологоанатомические анализы.

В настоящее время причины гибели животных установить затруднительно в связи со значительным временем, прошедшим с момента предполагаемой смерти животных (2-3 недели). Силами местного исполнительного органа и инспекции произведен сбор, транспортировка и утилизация туш на полигоне Тюбкараганского района с соблюдением санитарных норм. Мониторинг береговой полосы Каспийского моря продолжается, ситуация по факту гибели тюленей находится на контроле Комитета рыбного хозяйства МСХ РК, - отметили в пресс-службе ведомства.

Специалист регионального управления рыбной инспекции Андрей Руцкий подчкеркнул, что две туши тюленей были обнаружены с остатками браконьерских сетей.

Напомним, 5 апреля в районе острова Кулалы были обнаружены запрещённые орудия лова – сети, предназначенные для незаконного вылова осетровых рыб. Внутри находились семь мёртвых каспийских тюленей и четыре осетра в полуразложившемся состоянии.

Ранее сообщалось, что браконьеры нанесли региону ущерб на сумму, превышающую 205 миллионов тенге. Подробнее по ссылке.