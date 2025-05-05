Ущерб миллиард тенге: пресечено 90 фактов браконьерства на Каспии

В апреле 2025 года в акватории Каспия пресечено 90 фактов браконьерства. В море выпущено 617 экземпляров рыб осетровых пород и девять голов каспийских тюленей. Об этом сообщили в Пограничной службе КНБ РК, передаёт Lada.kz ..

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Пограничники изъяли у браконьеров более 40 плавательных средств и 118 километров орудий браконьерского лова.

В естественную среду обитания выпущено 617 экземпляров рыб осетровых пород и девять каспийских тюленей, занесённых в Красную книгу. Сумма предотвращённого ущерба составила порядка одного миллиарда 900 миллионов тенге, — сообщили в КНБ РК.

Отмечается, что материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.

Напомним, на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области были обнаружены 88 туш тюленей, выброшенных на берег. Причины гибели установить не удалось. Специалисты регионального управления рыбной инспекции подчеркнули, что несколько туш тюленей были обнаружены с остатками браконьерских сетей.