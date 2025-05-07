Тюлень напугал рыбака близ Актау

Фото: кадр видео

В ночь на 7 мая во время рыбалки автор Instagram-паблика «Kladoiskateli_mangystau» заметил лежавшего на берегу моря тюленя. Мужчина подумал, что животное запуталось в сетях, погибло и его выбросило на сушу. Рыбак подошел ближе, осмотрел эндемика. В этот момент тюлень резко поднял голову, испугав автора видео.

Как выяснилось, тюлень наелся рыбы, а затем задремал на берегу.

Что, родной, отдыхаешь? Наелся рыбы и греешься на солнышке?, - обратился рыбак к млекопитающему. На что тюлень посмотрел на него сонными глазами, развернулся и пополз в море.

Напомним, в конце апреля на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе были обнаружены 88 туш тюленей.