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10.05.2025, 10:53

Около 70 мертвых тюленей обнаружили на побережье Акшукура

Экология 0 922 Ольга Максимова

Жители населенных пунктов Акшукур и Саин Шапагатов Тупкараганского района сообщили о мертвых тюленях, выброшенных на побережье, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Туша тюленя. Скриншот inform.kz
Туша тюленя. Скриншот inform.kz

Специалисты департамента экологии провели мониторинг побережья и зафиксировали наличие останков морских животных.

По словам исполняющего обязанности руководителя областного управления рыбной инспекции Конарбая Базарбаева, большинство туш находятся в труднодоступных местах, куда невозможно добраться на технике. Он отметил, что, вероятно, часть останков сохранилась с прошлого года, когда осенью была зафиксирована массовая гибель тюленей. Тогда не все туши были обнаружены или собраны.

«Осенью прошлого года на этом участке было найдено около 130 погибших тюленей. Возможно, часть останков осталась с того времени. Сейчас акимат приступил к уборке тел животных в доступных для транспорта зонах. Вопрос по труднодоступным участкам пока обсуждается», - пояснил Базарбаев.

Он добавил, что на побережье обнаружены и тушки мёртвых птиц. В связи с этим специалисты областного департамента экологии взяли пробы морской воды для лабораторного анализа.

Напомним, 5 апреля в районе острова Кулалы были обнаружены запрещённые орудия лова – сети, предназначенные для незаконного вылова осетровых рыб. Внутри находились семь мёртвых каспийских тюленей и четыре осетра в полуразложившемся состоянии.

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