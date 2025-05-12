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12.05.2025, 09:28

В автополигон превратили достопримечательность в Мангистау

Экология 0 3 315 Сергей Кораблев

Солончак Тузбаир стал местностью для испытания внедорожников. О проблеме заявил оператор джип-туров, сообщает Lada.kz.

Фото организатора джип-туров
Фото организатора джип-туров

Организатор джип-туров по Мангистауской области на своей странице в Instagram сообщил, что солончак Тузбаир подвергся варварскому отношению со стороны автолюбителей. С его слов, отдыхающие устраивают на территории сора несанкционированные гонки, оставляя после себя глубокие следы колес. Все это, по мнению организатора джип-туров, разрушает живописную солевую корку, которой покрыт солончак, и портит пейзаж.

Место, которым стоит гордиться и беречь, превратили в автополигон для самоутверждения. Почему такие уникальные природные объекты остаются без надзора? Где егеря и меры охраны? Есть ведь менее популярные солончаки, где можно выпустить пар. Лично мне больно видеть, как гибнут такие уникальные места из-за чьего-то эгоизма, - возмутился организаторов джип-туров.

По ситуации высказался председатель регионального экологического совета ассоциации Ecojer и член общественного совета министерства экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков.

Проблема касается не только солончака Тузбаир, но и в целом всей нашей области, где расположены аналогичные локации, привлекающие как самостоятельных (так называемых «диких»), так и организованных туристов. В этой сфере нам необходимо навести порядок, которого до сих пор не существует, несмотря на то, что уже привлекаются инвестиции и выделяются государственные субсидии на развитие туризма, - прокомментировал Адильбек Козыбаков.

Напомним, ранее в Сети появилось завораживающее видео зеркального солончака Тузбаир.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Во всём виноваты всякие блогеры и видеографы которые тут выставляют ролики зеркальных мест (недавно только публиковали)Почему-то сразу подумал что всё там через месяц обосрут! Вот вам и понаехали индейцы на своих конях!
12.05.2025, 06:00
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