В Сети появилось завораживающее видео зеркального солончака Тұзбайыр

На видео, снятом с высоты птичьего полета, запечатлён солончак Тұзбайыр, который после дождя превратился в многокилометровое зеркальное озеро.

Необыкновенный пейзаж заворожил пользователей социальной сети.

«Нереально красиво», «На границе Штата Невады и Юты есть точно такое красивое место, куда едут люди со всего мира, а тут это все у нас в Казахстане и никуда ехать не надо», «Атмосферно, сказочно красиво», – пишут пользователи сети.