В Сети появилось завораживающее видео зеркального солончака Тұзбайыр

Казахстанский видеограф Адай Мырзатай опубликовал в своем Instagram видео солончака Тұзбайыр после дождя, передает Lada.kz.
На видео, снятом с высоты птичьего полета, запечатлён солончак Тұзбайыр, который после дождя превратился в многокилометровое зеркальное озеро.
Удивительный Тұзбайыр, – подписал Адай Мырзатай свой пост.
Необыкновенный пейзаж заворожил пользователей социальной сети.
«Нереально красиво», «На границе Штата Невады и Юты есть точно такое красивое место, куда едут люди со всего мира, а тут это все у нас в Казахстане и никуда ехать не надо», «Атмосферно, сказочно красиво», – пишут пользователи сети.
Ранее, блогер Абай Жанысбаев опубликовал в своем Instagram видео цветущей Мангистауской степи. Яркие весенние краски и живописные пейзажи привлекли внимание пользователей и вызвали восхищение красотой природы региона
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