Кто будет очищать побережье Актау от мусора

В Актау подвели итоги конкурса на отчистку береговой линии от мусора, передает Lada.kz .

Море в Актау. Фото Ольги Ярослваской / Lada.kz

Открытый конкурс «Услуги по очистке ила и морских водорослей прибрежной зоны г. Актау» завершился 24 апреля. Победителем признано ТОО «ЗаманКазСервис», предложившее проделать перечисленные в технической спецификации работы за 45 988 500 тенге.

Как сообщили в Актауском городском отделе ЖКХ, компания должна выполнить работы в течение 30 дней после заключения договора. Его планируют подписать в ближайшее время.

Напомним, власти собираются провести чистку берега от ила, водорослей, камней и металлических отходов от микрорайона «Самал» до территории Теплого пляжа. На эти цели из городского бюджета было выделено 51 636 517 тенге.

Состояние прибрежной зоны Каспийского моря в городской черте вызывает опасение из-за того, что жителям Актау негде будет купаться. Официально развешенный участки для купания находятся в плачевном состоянии.