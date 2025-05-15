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15.05.2025, 12:09

Кто будет очищать побережье Актау от мусора

Экология 0 1 994 Ольга Максимова

В Актау подвели итоги конкурса на отчистку береговой линии от мусора, передает Lada.kz.

Море в Актау. Фото Ольги Ярослваской / Lada.kz
Море в Актау. Фото Ольги Ярослваской / Lada.kz

Открытый конкурс «Услуги по очистке ила и морских водорослей прибрежной зоны г. Актау» завершился 24 апреля. Победителем признано ТОО «ЗаманКазСервис», предложившее проделать перечисленные в технической спецификации работы за 45 988 500 тенге.

Как сообщили в Актауском городском отделе ЖКХ, компания должна выполнить работы в течение 30 дней после заключения договора. Его планируют подписать в ближайшее время.

Напомним, власти собираются провести чистку берега от ила, водорослей, камней и металлических отходов от микрорайона «Самал» до территории Теплого пляжа. На эти цели из городского бюджета было выделено 51 636 517 тенге.

Состояние прибрежной зоны Каспийского моря в городской черте вызывает опасение из-за того, что жителям Актау негде будет купаться. Официально развешенный участки для купания находятся в плачевном состоянии.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Vladimir00
Vladimir00
Вот они бабки приплыли.да никто в этом болоте ковыряться не будет.
15.05.2025, 18:10
aktowner
aktowner
Забавно, а разница в 5,5 миллионов между выделением и освоением куда пойдет?
15.05.2025, 08:46
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