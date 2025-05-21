Нелегальный мусорный полигон: экологи Мангистау проведут проверку

В департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что проведут проверку нелегального мусорного полигона и привлекут к ответственности владельца участка, передает Lada.kz .

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Глава ведомства Армат Жусипкалиев сообщил редакции, что на данный момент дело находится на регистрации в прокуратуре, и только после этого они смогут официально начать проверку.

В настоящее время дело находится на регистрации в прокуратуре. После завершения этой процедуры мы приступим к официальной проверке, выедем на место и уже по результатам обследования примем меры, включая определение размеров возможных штрафов, — сказал Армат Жусипкалиев.

Редакция Lada.kz неоднократно направляла запросы в пресс-службу департамента полиции региона с просьбой предоставить информацию о мерах, принятых правоохранительными органами для пресечения деятельности незаконного мусорного полигона. Однако на момент публикации ответа от ведомства получено не было.

Напомним, жители Актау обнаружили у озера Оймаша нелегальный мусорный полигон. По словам горожан, нелегальный полигон расположен на частной территории. Туда свозят горы бытового и строительного мусора.