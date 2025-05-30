Новый остров появился в Каспийском море

В северной части Каспийского моря появился новый остров. Ученые называют его еще одним доказательством обмеления водоема, передает Lada.kz .

Новый остров. Фото: Ю. Шульгина/РАН

В ходе комплексной экспедиции Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Каспийского филиала ИО РАН и ФГБУ «Астраханский государственный заповедник» в Северный Каспий ученым удалось подтвердить существование нового острова в 30 км к юго-западу от острова Малый Жемчужный.

Изначально осушение было замечено на космических снимках сотрудниками Каспийского филиала ИО РАН в ноябре 2024 года, но вопрос существования острова оставался дискуссионным до недавнего времени. Обнаруженный остров образовался в результате падения уровня Каспийского моря и выхода на дневную поверхность банки Средняя Жемчужная.

«Экспедиции удалось подойти к северной части острова, но высадка на берег не состоялась из-за окружающих его мелководий и в связи с погодными условиями. Тем не менее, остров хорошо виден на снимках с квадрокоптера», - сообщает Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

Фото: Ю. Шульгина

В период максимального волжского стока на пике половодья остров представляет собой незначительно возвышающуюся над поверхностью моря сушу. Ученые ожидают, что в меженный период, когда уровень воды будет минимальным, возвышение острова над урезом воды будет более существенным.

На момент обследования поверхность острова представляла собой увлажненную плоскую равнину, осложнённую грядами песчаных волн, пересеченных, вероятно, экзарационными бороздами.

Для проведения дополнительных исследований биогидрохимии, гидробиологии и изучения динамики поведения моря ученые выполнили океанологическую станцию на глубине порядка 0,4 м на северном мелководье в непосредственной близости от острова.

При сохранении тренда к снижению уровня Каспийского моря этот остров в ближайшие годы может значительно увеличить свою площадь и получить большую потенциальную ценность как место гнездования редких видов птиц и лежбища каспийского тюленя.

В ближайшее время учеными будет выполнено первичное описание нового острова и выдвинуты предложения по его географическому названию.