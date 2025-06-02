Шокирующие кадры: белек с глубоким порезом на шее обнаружен близ Актау

На берегу Каспийского моря обнаружен живой детеныш тюленя глубоким порезом на шее, сообщает Lada.kz.
На берегу, напротив родонового источника, сегодня вечером, 1 июня, отдыхающие обнаружили живого тюленя с глубоким порезом на шее. Животное подавало признаки жизни.
Очевидцы сразу же обратились в экстренную службу 109, сообщили точное местонахождение тюленя и зарегистрировали заявку. По их словам, специалисты пообещали выехать на место.
Корреспондент Lada.kz обратился в компетентные инстанции за официальными комментариями.
В управлении по охране рыбного хозяйства сообщили, что из-за наступления темноты выезд был отложен, он намечен на завтрашнее утро, 2 июня.
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