За месяц браконьеры нанесли ущерб Мангистау в 320 миллионов тенге

В мае в акватории Каспия пресечено 32 факта браконьерства, сообщили в пограничной службе КНБ РК, передает Lada.kz .

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В Комитете сообщили о результатах деятельности пограничной службы в акватории Каспийского моря.

За май этого года пограничники пресекли 32 факта браконьерства. У нарушителей изъяли 21 единицу плавательных средств, 40 км сетей, а также 140 штук, или 770 кг, рыб осетровых пород, - сообщили в КНБ РК.

Сумма предотвращенного ущерба составила порядка более 320 млн тенге,

Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности, - заключили в ведомстве.

Напомним, в Жанаозене у местного жителя изъяли 508 кг осетровой рыбы.

В апреле 2025 года в акватории Каспия пресечено 90 фактов браконьерства.