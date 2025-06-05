Экологи назвали причину химического запаха в Актау

Специалисты установили источник химического запаха в воздухе областного центра. О деталях на брифинге в региональном Центре общественных коммуникаций рассказал глава департамента экологии Мангистауской области Армат Жусупкалиев, передает Lada.kz .

Фото: ЦОК региона

Армат Жусупкалиев сообщил о том, что специалисты ведомства отреагировали на очередные обращения жителей Актау и Мунайлинского района по поводу резкого химического запаха в воздухе.

По его словам, был проведён мониторинг и комплексный анализ атмосферного воздуха. В ходе проверки установлено, что основным источником загрязнения является сброс сточных вод со станции очистки «КОС-2» в хвостохранилище «Кошкар-Ата».

Также мониторинг качества атмосферного воздуха в складах с остатками сырья показал превышение количества сероводорода и оксида углерода в воздухе.

Неочищенные сточные воды разлагаются и распространяются по Актау и Мунайлинскому району. Для решения данного вопроса необходимо модернизировать очистную установку «КОС-2» и обеспечить сброс только очищенных вод. Кроме того, в ходе экологических проверок на ТОО «Mangystau Oil Refining» было наложено шесть административных штрафов на общую сумму 2,8 млн тенге. Несмотря на предписания, выданные департаментом, вопрос об остром запахе, исходящем от предприятия, до сих пор остается нерешенным. Для снижения сверхнормативных выбросов необходимо установить фильтрационные элементы на нефтеперерабатывающее оборудование, - подчеркнул Армат Жусупкалиев.

Глава департамента экологии также подчеркнул, что на неприятный химический запах в воздухе также жалуются жители села Умирзак и населенного пункта Акжелкен.

Железнодорожная эстакада «Актау» ГНПС (главная нефтеперекачивающая станция) – один из источников запаха. Для его устранения разрабатывается проект «Внедрение установки по освобождению железнодорожной эстакады от запаха». Кроме того, необходимо модернизировать заправочную станцию, чтобы предотвратить распространение запаха сырой нефти. Принимаются комплексные меры для решения указанной проблемы, которая беспокоит жителей области, - добавил Армат Жусупкалиев.

Напомним, в ночь на 30 мая жители Актау жаловались на неприятный и едкий запах сероводорода. В опросе Lada.kz они высказали свои предположения об источниках зловония.