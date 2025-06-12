Появились результаты анализа воздуха после ЧП в Жанаозене

Специалисты Департамента экологии озвучили результаты анализа воздуха на месте происшествия, где вчера, 10 июня, в районе поселка Тенге, произошел выброс нефти, передает Lada.kz.

фото департамент экологии Мангистауской области

Согласно результатам анализа, зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации метана. О принятых мерах по превышению сообщается дополнительно.

Напомним, ЧП произошло около 08:30 часов в ходе бурения скважины № 553 ТОО "Petro НефтеГазсервис". Уже через десять минут, в 8:40, сотрудниками предприятия были проведены необходимые работы и чрезвычайная ситуация была изолирована.