Строймусор губит «мертвое» озеро: комментарий акимата Актау

Ситуацию с несанкционированной свалкой, которую снова устраивают у озера Малая Оймаша в 25 микрорайоне, прокомментировали чиновники, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

Как сообщили в Актауском городском акимате, мусор складируется на участке, находящемся в частной собственности. Однако власти уверяют, что примут меры.

Мы проводили санитарную очистку своими силами, но свалку продолжают устраивать. Теперь будем взаимодействовать с правоохранительными органами, чтобы привлечь виновных к ответственности, - заявили чиновники.

Корреспондент Lada.kz направил запрос в департамент полиции региона, чтобы выяснить, кто понесет ответственность и какие меры будут приняты.

Напомним, несмотря на то, что месяц назад незаконная свалка у озера Малая Оймаша в 25 микрорайоне была ликвидирована, местные жители вновь наблюдают тревожную экологическую картину.