Таза Қазақстан? К «мертвому» озеру в Актау снова свозят строительный мусор

Несмотря на то, что месяц назад незаконная свалка у озера Малая Оймаша в 25 микрорайоне была ликвидирована, местные жители вновь наблюдают тревожную экологическую картину, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

С самого утра жители наблюдают, как погрузчики активно вывозят строительный мусор к озеру Малая Оймаша, сваливая отходы вблизи жилых домов.

Люди зафиксировали происходящее на фото и видео, обратились в городской и областной акиматы, а также в Мунайлинский район. Однако, по их словам, никакой реакции пока не последовало. Связаться с участковым тоже не удалось – он не отвечает на звонки.

Такое ощущение, что сегодня у всех «законный выходной» и никому до этого нет дела, - возмущается одна из жительниц, проживающая здесь уже 13 лет.

Жители опасаются, что ситуация повторится, и несанкционированная свалка снова станет постоянной проблемой вблизи их домов.

Напомним, свалка у озера Малая Оймаша отравляла жизнь владельцам соседних участков.

Позже экологи сообщили, что проведут проверку нелегального мусорного полигона и привлекут к ответственности владельца участка.

В итоге в прошлом месяце свалка была ликвидирована.