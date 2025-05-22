Акимат Актау: незаконная свалка у озера Малая Оймаша ликвидирована

Для очистки территории водителям самосвалов понадобилось сделать почти шесть десятков рейсов, передает Lada.kz.
В городском отделе ЖКХ сообщили, что свалка у озера Малая Оймаша в 25 микрорайоне, которая отравляла жизнь владельцам соседних участков, ликвидирована. Очистку проводили с 18 по 20 мая. В работе было задействовано 26 единиц техники, сделано 58 рейсов на полигон. С участков вывезли порядка 540 тонн крупногабаритных отходов.
Фото: акимат Актау
В Актауском городском отделе земельных отношений рассказали, что эти участки были переданы в собственность ТОО «Актау-Азимут» на праве временного возмездного землепользования (аренды) для строительства теплицы, а также зарегистрированы в Актауском городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства на праве постоянного землепользования для размещения площадки для дрессировки собак.
«Владельцам данных земельных участков были вынесены соответствующие предупреждения», - сообщили в акимате.
Ранее в департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что проведут проверку нелегального мусорного полигона и привлекут к ответственности владельца участка.
Комментарии1 комментарий(ев)