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22.05.2025, 08:41

Акимат Актау: незаконная свалка у озера Малая Оймаша ликвидирована

Новости Актау 0 1 629 Ольга Максимова

Для очистки территории водителям самосвалов понадобилось сделать почти шесть десятков рейсов, передает Lada.kz.

Земельные участки рядом с озером Малая Оймаша. Фото: акимат Актау
Земельные участки рядом с озером Малая Оймаша. Фото: акимат Актау

В городском отделе ЖКХ сообщили, что свалка у озера Малая Оймаша в 25 микрорайоне, которая отравляла жизнь владельцам соседних участков, ликвидирована. Очистку проводили с 18 по 20 мая. В работе было задействовано 26 единиц техники, сделано 58 рейсов на полигон. С участков вывезли порядка 540 тонн крупногабаритных отходов.

Фото: акимат Актау

В Актауском городском отделе земельных отношений рассказали, что эти участки были переданы в собственность ТОО «Актау-Азимут» на праве временного возмездного землепользования (аренды) для строительства теплицы, а также зарегистрированы в Актауском городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства на праве постоянного землепользования для размещения площадки для дрессировки собак.

«Владельцам данных земельных участков были вынесены соответствующие предупреждения», - сообщили в акимате.

Ранее в департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что проведут проверку нелегального мусорного полигона и привлекут к ответственности владельца участка.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
kotkaz
kotkaz
а кто заплатил за вывоз мусора?
22.05.2025, 04:21
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