В Мангистау ожидаются гроза и туман

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РГП «Казгидромет» опубликовал на официальном сайте штормовое предупреждение для жителей Мангистауской области.

По данным синоптиков, в регионе ожидаются гроза и туман.

Днём 23 июня на западе и юге Мангистауской области прогнозируется гроза. Ночью и утром на юге и в центре области ожидается туман. На северо-западе, юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, а на северо-востоке и в центре — чрезвычайная, — говорится в предупреждении.

Согласно информации ресурса Gismeteo, 23 июня в Актау ожидаются дождь и пасмурная погода. Днём температура составит от +18 до +21 °C, ночью — около +20 °C.

Напомним, ранее,над Бейнеу прошла сильная гроза, а её самые яркие и эффектные моменты удалось заснять местным жителям. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как ночное небо озаряют мощные вспышки молний, освещая улицы и силуэты зданий.