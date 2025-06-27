Как спутники выявляют разливы нефти в Каспийском море

Фото с сайта savethecaspiansea.com

По данным экспертов, современные технологии спутниковой радиолокации (SAR) позволяют эффективно выявлять нефтяные пятна на поверхности моря.

Особенно актуальна эта методика для мониторинга Северного Каспия - региона, уязвимого к экологическим катастрофам, связанным с нефтедобычей и судоходством, - сообщили представители экологического движения Save the Caspian Sea.

Специалисты рассказали про принцип работы SAR и поведение нефти.

SAR (Synthetic Aperture Radar) - это технология, при которой спутник посылает радиоволны к поверхности Земли и измеряет отражённый сигнал. В нормальных условиях морская поверхность возвращает сигнал в зависимости от волнения: спокойная вода даёт слабый отклик, бурная сильный. Однако при наличии нефтяной плёнки микроволны гасятся: капиллярные волны исчезают, отражение снижается, и на снимке возникает тёмное пятно. Но, не каждое тёмное пятно — это нефть. Для точной идентификации требуется экспертная оценка с учётом множества факторов, - говорят эксперты.

Эксперты Save the Caspian Sea пояснили как отличить нефтяное пятно от «похожих» образований.

Пятно подозревается на загрязнение, если оно: тёмное и гладкое, имеет чёткие границы, часто вытянутые по ветру, находится рядом с потенциальным источником (судно, порт, платформа), появляется повторно на разных снимках. Однако тёмные зоны могут быть вызваны и другими причинами - от биогенных плёнок до температурных градиентов, поэтому специалисты обязательно учитывают погодные условия (особенно скорость ветра, оптимальная - 3–8 м/с), историю наблюдений и расположение объектов инфраструктуры, - пояснили специалисты.

Глобальное экологическое движение Save the Caspian Sea прокомментировало заявление вице-министра экологии о «тенях от облаков».

Недавно Министерство экологии РК заявило, что зафиксированные на спутниковых снимках тёмные зоны могут быть облаками или их тенями. Однако данное объяснение не выдерживает технической критики. SAR-снимки не «видят» облака. Радиолокационные спутники работают в диапазоне микроволн, которые проникают сквозь облачность, в отличие от оптических спутников. Таким образом, тень от облака не может отразиться на радарном изображении, её просто не видно, - заявили эксперты.

Также специалисты подчеркнули, что форма и контекст пятен (вытянутость по ветру, нахождение рядом с судном, порта или платформы, повторяемость) не характерны для атмосферных явлений.

Экспертная методика Института океанологии РАН и других международных агентств (NOAA, EMSA) специально разработана для исключения ложных сигнатур и ложноположительных случаев. Именно поэтому перед классификацией анализируются погодные условия, структура пятна и его поведение во времени. Таким образом, заявления об «облачных тенях» не соответствуют физике радиолокационного зондирования и вводят общественность в заблуждение, - подчеркнули эксперты экологического движения.

По данным Save the Caspian Sea, мониторинг показывает, что большинство антропогенных разливов можно разделить на три категории:

Судовые разливы — вытянутые пятна с характерной «трассой» вдоль маршрута судна. Лёгкие фракции создают шлейф, тяжёлые — устойчивое пятно у источника.

— вытянутые пятна с характерной «трассой» вдоль маршрута судна. Лёгкие фракции создают шлейф, тяжёлые — устойчивое пятно у источника. Портовые загрязнения — локализованные разливы у причалов и нефтебаз, сохраняются долго, подтверждаются снимками и оптическими данными.

— локализованные разливы у причалов и нефтебаз, сохраняются долго, подтверждаются снимками и оптическими данными. Речные выносы — загрязнения, поступающие с пресными водами, особенно после паводков. Часто сопровождаются мутностью и органикой, заметны на оптических снимках.

Выделение нефтяных пятен - это не просто работа алгоритмов, это синтез радиофизики, метеоанализа и локальной экспертизы. И именно такой подход позволяет быстро реагировать на экологические угрозы, выявлять источники загрязнения и документировать нарушения, - заключили эксперты.

Напомним, 24 июня в акватории Каспия спутник зафиксировал около 40 пятен.

Руководитель департамента экологии по Мангистауской области Армат Джусупкалиев рассказал корреспонденту Lada.kz о том, что зафиксированные спутником пятна на Каспии не являются нефтяными выбросами.

Между тем ситуацию Tengrinews.kz прокомментировал вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев. По его словам, факты антропогенного появления нефтяных пятен на Каспии не подтвердились.