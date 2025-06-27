18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.34
607.18
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.06.2025, 17:06

Как спутники выявляют разливы нефти в Каспийском море

Экология 0 697 Лиана Рязанцева

Представители глобального экологического движения Save the Caspian Sea разъяснили, как спутники фиксируют и классифицируют  разливы нефти в Каспийском море, передает Lada.kz.

Фото с сайта savethecaspiansea.com
Фото с сайта savethecaspiansea.com

По данным экспертов, современные технологии спутниковой радиолокации (SAR) позволяют эффективно выявлять нефтяные пятна на поверхности моря.

Особенно актуальна эта методика для мониторинга Северного Каспия - региона, уязвимого к экологическим катастрофам, связанным с нефтедобычей и судоходством, - сообщили представители экологического движения Save the Caspian Sea.

Специалисты рассказали про принцип работы SAR и поведение нефти.

SAR (Synthetic Aperture Radar) - это технология, при которой спутник посылает радиоволны к поверхности Земли и измеряет отражённый сигнал. В нормальных условиях морская поверхность возвращает сигнал в зависимости от волнения: спокойная вода даёт слабый отклик, бурная сильный. Однако при наличии нефтяной плёнки микроволны гасятся: капиллярные волны исчезают, отражение снижается, и на снимке возникает тёмное пятно. Но, не каждое тёмное пятно — это нефть. Для точной идентификации требуется экспертная оценка с учётом множества факторов, - говорят эксперты.

Эксперты Save the Caspian Sea пояснили как отличить нефтяное пятно от «похожих» образований.

Пятно подозревается на загрязнение, если оно: тёмное и гладкое, имеет чёткие границы, часто вытянутые по ветру, находится рядом с потенциальным источником (судно, порт, платформа), появляется повторно на разных снимках. Однако тёмные зоны могут быть вызваны и другими причинами - от биогенных плёнок до температурных градиентов, поэтому специалисты обязательно учитывают погодные условия (особенно скорость ветра, оптимальная - 3–8 м/с), историю наблюдений и расположение объектов инфраструктуры, - пояснили специалисты.

Глобальное экологическое движение Save the Caspian Sea прокомментировало заявление вице-министра экологии о «тенях от облаков».

Недавно Министерство экологии РК заявило, что зафиксированные на спутниковых снимках тёмные зоны могут быть облаками или их тенями. Однако данное объяснение не выдерживает технической критики. SAR-снимки не «видят» облака. Радиолокационные спутники работают в диапазоне микроволн, которые проникают сквозь облачность, в отличие от оптических спутников. Таким образом, тень от облака не может отразиться на радарном изображении, её просто не видно, - заявили эксперты.

Также специалисты подчеркнули, что форма и контекст пятен (вытянутость по ветру, нахождение рядом с судном, порта или платформы, повторяемость) не характерны для атмосферных явлений.

Экспертная методика Института океанологии РАН и других международных агентств (NOAA, EMSA) специально разработана для исключения ложных сигнатур и ложноположительных случаев. Именно поэтому перед классификацией анализируются погодные условия, структура пятна и его поведение во времени. Таким образом, заявления об «облачных тенях» не соответствуют физике радиолокационного зондирования и вводят общественность в заблуждение, - подчеркнули эксперты экологического движения.

По данным Save the Caspian Sea, мониторинг показывает, что большинство антропогенных разливов можно разделить на три категории:

  • Судовые разливы — вытянутые пятна с характерной «трассой» вдоль маршрута судна. Лёгкие фракции создают шлейф, тяжёлые — устойчивое пятно у источника.
  • Портовые загрязнения — локализованные разливы у причалов и нефтебаз, сохраняются долго, подтверждаются снимками и оптическими данными.
  • Речные выносы — загрязнения, поступающие с пресными водами, особенно после паводков. Часто сопровождаются мутностью и органикой, заметны на оптических снимках.

Выделение нефтяных пятен - это не просто работа алгоритмов, это синтез радиофизики, метеоанализа и локальной экспертизы. И именно такой подход позволяет быстро реагировать на экологические угрозы, выявлять источники загрязнения и документировать нарушения, - заключили эксперты.

Напомним, 24 июня в акватории Каспия спутник зафиксировал около 40 пятен.

Руководитель департамента экологии по Мангистауской области Армат Джусупкалиев рассказал корреспонденту Lada.kz о том, что зафиксированные спутником пятна на Каспии не являются нефтяными выбросами.

Между тем ситуацию Tengrinews.kz прокомментировал вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев. По его словам, факты антропогенного появления нефтяных пятен на Каспии не подтвердились.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…