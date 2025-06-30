Растение сумах в центре Актау: горожане опасаются за здоровье

В редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау, которую тревожит наличие опасного растения в самом центре города. По её словам, сумах - ядовитое растение, которое может вызвать аллергические реакции. Директор РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» Акжунис Иманбаева рассказала редакции, действительно ли данное растение является ядовитым и представляет ли опасность для людей.

Фото жителя Актау

Жительница Актау рассказала, что обнаружила в центре города ядовитое растение сумах. По её словам, кустарник растёт вблизи общественных мест, где часто гуляют дети, что вызывает у неё серьёзные опасения за их безопасность.

Это сумах. И у «ШУМа» его полно. А там дети гуляют. Сумах - ядовитый и токсичный. В растении содержится сильный аллерген урушиол. Прикосновение к листьям и стволу растения вызывает сильные раздражения кожи, - говорит жительница Актау.

Чтобы выяснить, действительно ли обнаруженное в центре города растение является ядовитым, корреспондент редакции обратился за разъяснением к директору РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» Акжунис Иманбаевой.

В коллекции ботанического сада представлены три вида сумаха: сумах трёхлопастный, сумах оленерогий и сумах ядовитый. На фотографии изображён сумах оленерогий, он не является ядовитым, однако при попадании на кожу может вызвать лёгкое раздражение. В целом, он не вызывает сильных аллергических реакций, - сказала Акжунис Иманбаева.

Напомним, редкое растение Катран беззубый, занесенное в Красную книгу, обнаружено в Устюртском государственном природном заповеднике.