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03.07.2025, 17:47

Жители Актау вновь жалуются на запах серы по ночам: экологи провели замеры воздуха

Экология 0 729 Наталья Вронская

В ночь на 3 июля в социальных сетях и мессенджерах жители Актау начали массово жаловаться на резкий запах серы в разных районах города. Люди отмечали, что ощущали его преимущественно в ночное время, и это вызывает дискомфорт. Экологи сделали замеры, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью чата GPT
Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью чата GPT

В 09:35 часов 3 июля в департамент экологии по Мангистауской области поступило официальное сообщение от регионального департамента по чрезвычайным ситуациям. В связи с этим специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля экологии оперативно приступили к отбору проб атмосферного воздуха.

Измерения проводились как в городской черте, так и в пригородных населённых пунктах. Как сообщают экологи, по результатам лабораторных анализов превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе не выявлено.

Несмотря на это, жители по-прежнему обеспокоены регулярным появлением запаха по ночам. Экологи напоминают, что в подобных случаях, особенно касающихся ухудшения самочувствия, необходимо незамедлительно обращаться в службы экологии и ДЧС для оперативного реагирования и контроля ситуации.

 

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