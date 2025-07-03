Жители Актау вновь жалуются на запах серы по ночам: экологи провели замеры воздуха

В ночь на 3 июля в социальных сетях и мессенджерах жители Актау начали массово жаловаться на резкий запах серы в разных районах города. Люди отмечали, что ощущали его преимущественно в ночное время, и это вызывает дискомфорт. Экологи сделали замеры, передает Lada.kz .

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В 09:35 часов 3 июля в департамент экологии по Мангистауской области поступило официальное сообщение от регионального департамента по чрезвычайным ситуациям. В связи с этим специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля экологии оперативно приступили к отбору проб атмосферного воздуха.

Измерения проводились как в городской черте, так и в пригородных населённых пунктах. Как сообщают экологи, по результатам лабораторных анализов превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе не выявлено.

Несмотря на это, жители по-прежнему обеспокоены регулярным появлением запаха по ночам. Экологи напоминают, что в подобных случаях, особенно касающихся ухудшения самочувствия, необходимо незамедлительно обращаться в службы экологии и ДЧС для оперативного реагирования и контроля ситуации.