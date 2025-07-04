Сотрудники природного парка «Кызылсай» в Мангистау дали вторую жизнь двум десяткам родников

С начала года госинспекторы государственного регионального природного парка «Кызылсай» очистили от мусора и дали вторую жизнь 24 родникам. Об этом рассказал руководитель заповедной зоны Мынберген Каратауов.

Расчистка родников. Фото предоставил М.Каратауов

Открытие засохших источников позволит диким птицам и животным, находящимся на территории заповедной зоны, утолить жажду. Для создания благоприятных условий на особо охраняемых участках были высажены деревья.

Для наблюдения за состоянием диких животных и птиц сотрудниками научного отдела было установлено 54 фотоловушки, в результате чего собрано около 2 300 фото- и видеоматериалов. На всех участках и в заповедных зонах парка было проведено 211 рейдов. В результате составлены акты осмотра на 189 автотранспортных средств, нарушений природоохранного законодательства не выявлено, - прокомментировал Мынберген Каратауов.

Напомним, ранее в Мангистауской области был замечен необычный зверек. Подробности по ссылке.