Редкого зверька заметили в Мангистау

Перевязка. Фотография получена с бесплатных фотостоков

Видео со степным животным появилось в Сети сегодня, 2 июля, и заинтересовало пользователей.

Перевязка, также известная как перегузна, – это небольшое животное из семейства куньих, занесенное в Красную книгу Казахстана и других стран. По размеру напоминает хорька (туловище длиной 29-38 см, хвост –15-22 см, вес – 370-730 г). Характерной чертой перевязки является ее пестрый окрас. Образ жизни перевязок схож с таковым у степного хорька. Они активны главным образом в сумерках или ночью, изредка идут на охоту и в дневное время. Как правило, день проводят в своих норах, либо выкопанных самостоятельно, либо перенятых у других животных (также перевязки могут изредка проживать в человеческих постройках).

Перевязки охотятся как на земле, так и на деревьях, на которые умеют залезать. Чаще всего, однако, они добывают пищу в подземных ходах разных грызунов, в которых иногда даже поселяются. К их пище относятся главным образом песчанки, полевки, суслики, хомяки, а также птицы, различные мелкие позвоночные и насекомые.

В XX веке популяция перегузн стремительно сократилась. Причиной этому была не столько охота за их мехом, который по сравнению с мехом других куньих ценится не очень высоко, сколько превращение их сферы обитания в сельскохозяйственные угодья.

Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и член общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков рассказал, что этот представитель семейства куньих занесен в Красную книгу Казахстана и встречается в нашем регионе очень редко. На видео возможно молодая особь, которая в азарте охоты за грызунами оказалась на окраине села, а затем из любопытства стала исследовать эти новые для нее места.

Охотиться на него смысла нет: зверек слишком мал для использования шкуры и не представляет коммерческой ценности. Зато у него есть «серьезное оружие» – при опасности перевязка, как скунс, распыляет крайне неприятно пахнущую жидкость из анальных желез, отпугивая врагов, - делится Адильбек Козыбаков.

Эксперт отмечает, что серьезной угрозой для таких животных стали неконтролируемые джип-туры. Водители внедорожников нередко съезжают с маршрутов и двигаются по степи и пустынным территориям, разрушая растительный покров и обиталища животных.



Промышленное освоение также оказывает серьезное воздействие на среду обитания перегузны. Открытие новых нефтяных месторождений значительно разрушает ее природную среду. Даже сейсморазведка представляет угрозу, поскольку сопровождается механическим разрушением нор и логовищ животного.

Мелкие виды, такие как перевязки, змеи, черепахи, живут в норах. Внедорожники или спецтехника могут попросту раздавить их убежища. Это огромный риск для биоразнообразия региона, - подчеркивает специалист.

По словам Адильбека Козыбакова, сегодня в области не ведется регулярный экологический мониторинг ни по перевязке, ни по другим исчезающим видам. Финансирование из областного бюджета на эти цели отсутствует.

Я настоятельно рекомендую начать систематическое наблюдение за животным миром. Без учета и анализа мы рискуем потерять уникальные виды, даже не заметив этого, - утверждает Адильбек Козыбаков.

Напомним, ранее жители Актау заметили у берегов Каспия непривычного для региона сома.