18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.51
611.83
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.07.2025, 13:13

Названа причина гибели рыбной молоди у побережья Мангистау

Экология 0 2 222 Ольга Максимова

В Комитете рыбного хозяйства сообщили предварительные причины гибели рыбы в акватории моря Тупкараганского района, передает Lada.kz.

 

Фото Комитета рыбхозяйства РК
Фото Комитета рыбхозяйства РК

Факт обнаружения мертвой рыбы на берегу села Баутино зафиксирован 7 июля. Мальков кефали, леща, сельди и воблы выбросило на побережье Каспийского моря в районе населённых пунктов Баутино и Аташ Тупкараганского района Мангистауской области.

На место  выехали сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции и департамента экологии Мангистауской области, а также представитель республиканской ассоциации аквакультуры и рыбного хозяйства Мангистауской области.

В результате выезда установлено, что выброс мальков  на берег произошёл предположительно в связи с сильным северо-западным ветром. На месте были взяты пробы воды. Из-за сильного разложения тушек отобрать пробы не представилось возможным.

«Всего с побережья был осуществлен сбор около 40 штук молоди рыб. По предварительным данным, причиной гибели стало резкое повышение температуры воды и, как следствие, снижение уровня растворенного кислорода в воде. Мониторинг побережья Каспийского моря продолжается, ситуация на контроле Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства», - сообщили в  Комитете рыбного хозяйства Минсельхоза РК.

Силами местного акимата ведутся работы по сбору обнаруженной молоди с дальнейшей ее утилизацией с соблюдением санитарных норм.

4
24
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
А так - же каспийская нерпа и каспийская птица так - же дохнет из-за повышения температур или все же из-за сероводорода с м\р Кашаган?
08.07.2025, 12:29
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…