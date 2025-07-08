Названа причина гибели рыбной молоди у побережья Мангистау

В Комитете рыбного хозяйства сообщили предварительные причины гибели рыбы в акватории моря Тупкараганского района, передает Lada.kz .

Фото Комитета рыбхозяйства РК

Факт обнаружения мертвой рыбы на берегу села Баутино зафиксирован 7 июля. Мальков кефали, леща, сельди и воблы выбросило на побережье Каспийского моря в районе населённых пунктов Баутино и Аташ Тупкараганского района Мангистауской области.

На место выехали сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции и департамента экологии Мангистауской области, а также представитель республиканской ассоциации аквакультуры и рыбного хозяйства Мангистауской области.

В результате выезда установлено, что выброс мальков на берег произошёл предположительно в связи с сильным северо-западным ветром. На месте были взяты пробы воды. Из-за сильного разложения тушек отобрать пробы не представилось возможным.

«Всего с побережья был осуществлен сбор около 40 штук молоди рыб. По предварительным данным, причиной гибели стало резкое повышение температуры воды и, как следствие, снижение уровня растворенного кислорода в воде. Мониторинг побережья Каспийского моря продолжается, ситуация на контроле Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства», - сообщили в Комитете рыбного хозяйства Минсельхоза РК.

Силами местного акимата ведутся работы по сбору обнаруженной молоди с дальнейшей ее утилизацией с соблюдением санитарных норм.