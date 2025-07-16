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16.07.2025, 11:59

Жители Актау жалуются на запах сероводорода

Экология 0 2 047 Лиана Рязанцева

Горожане пожаловались на превышение нормы сероводорода в воздухе, которую зафиксировали измерительные приборы сегодня, 16 июля, передает lada.kz.

Иллюстративное фото создано с помощью ИИ
Иллюстративное фото создано с помощью ИИ

Жители Актау пожаловались в местных Instagram-пабликах на резкий запах сероводорода и его высокую концентрацию в воздухе.

Измерительные приборы зафиксировали, что 16 июля в 7:00 утра концентрация сероводорода составляла 12,2 мкг/м3 - превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) сероводорода в 1,5 раза. А в 8:00 утра уже концентрация составляла 102 мкг/м3, превышение ПДК в 13 раз. 

Судя по датчикам, это очень высокий уровень концентрации. Рано утром вонь была ужасная как будто где-то протухли куриные яйца, - пожаловался житель Актау.

Lada.kz ожидает комментарий от департамента экологии.

Напомним, это не первый раз, когда жители Актау жалуются на запах сероводорода. В ночь на 30 мая горожане ощутили неприятный и едкий запах сероводорода. Причину назвали в департаменте экологии Мангистауской области. 

 

 

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