Отключение электроэнергии стало причиной выброса на предприятии КазАзот

Скриншот из видео

Видеокадры с так называемым «лисьим хвостом» над химическим предприятием КазАзот распространили в социальных сетях жители Актау.

Как сообщили в пресс-службе ТОО «КазАзот», примерно в 21:35 часов 16 июля на ТЭЦ №3 внезапно отключили электроэнергию. В результате произошло автоматическое отключение технологического оборудования АО «КазАзот», что и стало причиной выброса.

«Видимый коричневый шлейф может указывать на присутствие диоксида азота - красновато-коричневого газа, который может образовываться при внезапной остановке установки. Данные выбросы носят временный характер, контролируются автоматизированными системами управления предприятия и не представляют угрозы здоровью населения», - сообщили на предприятии.

Там также отметили, что проведенные на момент инцидента измерения не выявили превышения предельной концентрации загрязняющих веществ за пределами санитарно-защитной зоны.