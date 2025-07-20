Пыльная буря и жара: синоптики предупредили жителей Мангистау

Синоптики РГП «Казгидромет» прогнозируют пыльную бурю и сильную жару, завтра, 21 июля, в Мангистау, передает Lada.kz.

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РГП «Казгидромет» распространил штормовое предупреждение для жителей Мангистауской области.

Завтра, 21 июля днем на западе, севере Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе, севере области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38-40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, — говорится в предупреждении.

По информации «Gismeteo», 21 июля синоптики прогнозируют солнечную погоду в Актау. Температура днем составит +31°C, а ночью +27°C. Ветер сильный, порывы 4-8 метров в секунду.

Ранее эксперт рассказала, как жителям Актау спастись в жаркую погоду.