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20.07.2025, 16:29

Пыльная буря и жара: синоптики предупредили жителей Мангистау

Экология 0 4 960 Лиана Рязанцева

Синоптики РГП «Казгидромет» прогнозируют пыльную бурю и сильную жару, завтра, 21 июля, в Мангистау, передает Lada.kz.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

РГП «Казгидромет» распространил штормовое предупреждение для жителей Мангистауской области. 

Завтра, 21 июля днем на западе, севере Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе, севере области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38-40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, — говорится в предупреждении.

По информации «Gismeteo», 21 июля синоптики прогнозируют солнечную погоду в Актау. Температура днем составит +31°C, а ночью +27°C. Ветер сильный, порывы 4-8 метров в секунду.

Ранее эксперт рассказала, как жителям Актау спастись в жаркую погоду. 

 

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