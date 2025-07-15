Летняя жара в Актау: эксперт рассказала, как спастись в такую погоду

Июнь подарил жителям Актау достаточно комфортные климатические условия, июль же встретил жарой. Нередко значительное повышение температуры воздуха сложно переносится людьми. Терапевт и педиатр клиники Western Кристина Муха поделилась с корреспондентом Lada.kz лайфхаками, которые помогут населению легче, а, главное, без тяжелых последствий пережить зной.
Кристина Муха не рекомендует находиться длительное время на улице в пики солнечной активности – с 11:00 до 16:00 часов. Если же в этом есть необходимость, то старайтесь чаще бывать в тени.
Если перегрелись, сразу уйдите в прохладу, снимите лишнюю одежду, охладите тело водой или компрессами. Если в сознании, то пейте прохладную воду. При рвоте, судорогах, спутанности сознания – необходимо срочно вызывать скорую помощь, - добавила она.
Эксперт также не рекомендует бывать на пляже с 11:00 до 16:00 часов по вышеупомянутым причинам.
Одно из главных правил отдыха у моря без неприятных исходов – защита кожи посредством нанесения SPF-кремов.
Не засыпайте под солнцем и охлаждайтесь в море, - добавила она.
Кристина Муха отмечает, что в жару дети перегреваются быстрее взрослых. Это означает, что выходы на прогулку обязательно должны сопровождаться панамкой на голове малыша и не только.
У ребенка под рукой всегда должна быть вода. Во время игр на солнце важно делать перерывы, безопаснее находиться в тени. Детям до трех лет лучше ограничить пребывание на открытом солнце, - добавила она.
Людям с проблемами сердечно-сосудистой системы рекомендуется избегать жары и духоты, не игнорировать прием лекарств, назначенных лечащим врачом.
На всякий случай с собой всегда должен быть привычный препарат, - подчеркнула она.
Занятия спортом в жару – не самое лучшее решение. Стоит отказаться или перенести тренировки на раннее утро или поздний вечер, когда прохладнее, иначе любимая активность может обернуться перегревом и обезвоживанием.
Кристина Муха упомянула важность сохранения водного баланса в организме. Это связано с тем, что в жару он теряет много жидкости с потом. Дефицит воды повышает риск обезвоживания и нарушения работы сердца, сосудов, почек. Пить нужно прохладную воду небольшими глотками в течение дня.
SPF-кремы помогают избежать солнечных ожогов, а также снижают риск развития онкологических заболеваний кожи.
Кристина Муха рекомендует использовать средства с фактором защиты от солнца не ниже 30. Обновлять его на коже необходимо каждые два-три часа.
В жару подойдет легкая пища: овощи, фрукты, ягоды, кисломолочные продукты. Стоит избегать жирного, жареного, а также алкоголя. Есть можно чаще, но небольшими порциями.
Жителям региона в знойную погоду стоит отдать предпочтение легкой, свободной, светлой одежде из натуральных тканей, таких, как хлопок и лён. Головной убор обязателен во всех перечисленных случаях, так как он помогает избежать теплового и солнечных ударов.
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