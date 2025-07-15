Летняя жара в Актау: эксперт рассказала, как спастись в такую погоду

Июнь подарил жителям Актау достаточно комфортные климатические условия, июль же встретил жарой. Нередко значительное повышение температуры воздуха сложно переносится людьми. Терапевт и педиатр клиники Western Кристина Муха поделилась с корреспондентом Lada.kz лайфхаками, которые помогут населению легче, а, главное, без тяжелых последствий пережить зной.

Кристина Муха. Фото предоставлено Кристиной Мухой

Когда лучше выходить на улицу

Кристина Муха не рекомендует находиться длительное время на улице в пики солнечной активности – с 11:00 до 16:00 часов. Если же в этом есть необходимость, то старайтесь чаще бывать в тени.

Если перегрелись, сразу уйдите в прохладу, снимите лишнюю одежду, охладите тело водой или компрессами. Если в сознании, то пейте прохладную воду. При рвоте, судорогах, спутанности сознания – необходимо срочно вызывать скорую помощь, - добавила она.

Как вести себя на пляже

Эксперт также не рекомендует бывать на пляже с 11:00 до 16:00 часов по вышеупомянутым причинам.

Одно из главных правил отдыха у моря без неприятных исходов – защита кожи посредством нанесения SPF-кремов.

Не засыпайте под солнцем и охлаждайтесь в море, - добавила она.

О детях

Кристина Муха отмечает, что в жару дети перегреваются быстрее взрослых. Это означает, что выходы на прогулку обязательно должны сопровождаться панамкой на голове малыша и не только.

У ребенка под рукой всегда должна быть вода. Во время игр на солнце важно делать перерывы, безопаснее находиться в тени. Детям до трех лет лучше ограничить пребывание на открытом солнце, - добавила она.

О людях с проблемами сердца

Людям с проблемами сердечно-сосудистой системы рекомендуется избегать жары и духоты, не игнорировать прием лекарств, назначенных лечащим врачом.

На всякий случай с собой всегда должен быть привычный препарат, - подчеркнула она.

О любителях спорта

Занятия спортом в жару – не самое лучшее решение. Стоит отказаться или перенести тренировки на раннее утро или поздний вечер, когда прохладнее, иначе любимая активность может обернуться перегревом и обезвоживанием.

Почему важно пить воду

Кристина Муха упомянула важность сохранения водного баланса в организме. Это связано с тем, что в жару он теряет много жидкости с потом. Дефицит воды повышает риск обезвоживания и нарушения работы сердца, сосудов, почек. Пить нужно прохладную воду небольшими глотками в течение дня.

Почему важно использовать SPF-кремы

SPF-кремы помогают избежать солнечных ожогов, а также снижают риск развития онкологических заболеваний кожи.

Кристина Муха рекомендует использовать средства с фактором защиты от солнца не ниже 30. Обновлять его на коже необходимо каждые два-три часа.

Чем лучше питаться в жару

В жару подойдет легкая пища: овощи, фрукты, ягоды, кисломолочные продукты. Стоит избегать жирного, жареного, а также алкоголя. Есть можно чаще, но небольшими порциями.

Какую одежду лучше носить в жару

Жителям региона в знойную погоду стоит отдать предпочтение легкой, свободной, светлой одежде из натуральных тканей, таких, как хлопок и лён. Головной убор обязателен во всех перечисленных случаях, так как он помогает избежать теплового и солнечных ударов.

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