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04.07.2025, 21:13

Что делать, если вас укусили опасные пауки: рекомендации врача из Актау

Обстоятельно и подробно 0 1 787 Лиана Рязанцева

Педиатр клиники «Western» Кристина Муха рассказала редакции Lada.kz, как действовать при укусах различных видов пауков, обитающих в регионе.

Коллаж автора. Фото: Кристины Мухи
Коллаж автора. Фото: Кристины Мухи

По словам Кристины Мухи, в регионе обитают опасные виды пауков, такие как каракурт, фаланга, тарантул и степной скорпион. В беседе с редакцией Lada.kz специалист дала рекомендации для жителей Актау по тому, как правильно действовать при укусах каждого из этих видов.

Каракурт

Укус этого паука крайне токсичен и может вызвать сильные боли, мышечные спазмы, судороги, повышенную потливость и жар. Врач отметила, что в этом случае необходимо как можно скорее обратиться в приёмный покой.

Фаланга (солпуга)

Кристина Муха, подчеркнула, что у фаланги нет ядовитых желёз, как у каракурта, но её мощные челюсти (хелицеры) способны нанести глубокую и болезненную рану. Главная опасность, по словам врача, риск вторичного инфицирования.

Обязательно требуется медицинское наблюдение, - заявила врач.

Тарантул

По мннению педиатра, тарантулы выглядят пугающе, но их укус не смертельно опасен.

Возможны боль, местный отёк и раздражение. Если нет осложнений, достаточно промыть место укуса, приложить холод и наблюдать за состоянием. Обращение в приёмный покой необязательно, - говорит Кристина Муха.

Степной скорпион

Укус этого членистоногого не всегда требует введения сыворотки, однако необходим контроль врача, особенно, если пострадал ребёнок. Даже лёгкие симптомы нельзя игнорировать, так как интоксикация может развиваться постепенно, - подчеркнула она.

Менее опасные пауки

В регионе встречаются и неопасные для жизни виды. В таких случаях можно ограничиться промыванием места укуса, прикладыванием холода и приёмом антигистаминных препаратов. Однако, если состояние ухудшается, следует немедленно обратиться за медицинской помощью, - отметила врач. 

Кристина Муха посоветовала жителям Актау: если есть возможность, сфотографируйте паука на мобильный телефон. Это поможет врачам быстрее определить его вид и назначить необходимое лечение.

По пути в стационар необходимо максимально обездвижить пострадавшую конечность или, в зависимости от места укуса, самого человека. Следует приложить холод и принять антигистаминный препарат, например, цетиризин или левоцетиризин. Категорически нельзя перетягивать жгутом или пытаться отсасывать яд из раны, -  подчеркнула врач.

Напомним, ранее житель Актау Руслан Чуров, организующий экскурсионные туры по Мангистауской области, предупреждал об опасности активизировавшегося каракурта. В региональном управлении здравоохранения сообщили о зафиксированных случаях укусов паука. Что делать и как себя защитить, рассказали специалисты Института зоологии РК. 

Кроме того, каракурт был замечен недавно в областном центре. Как отмечает эксперт, это нехарактерное явление для Актау. 

Кандидат биологических наук Марк Пестов рассказал, какие членистоногие водятся в Мангистау и представляют серьёзную опасность для человека.

Использованные в материале фото: pixabay.com

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