После отдыха горожан c пляжа в Актау вывезли 15 тонн мусора

По поручению городской администрации была проведена очистка прибрежной территории от скопившегося мусора, сообщает Lada.kz .

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Как передает пресс-служба акимата Актау, сегодня, 21 июля, в работах приняли участие более 30 сотрудников и 5 единиц спецтехники.

В результате с Солдатского пляжа было вывезено 15 тонн мусора.

Просим жителей и гостей города не выбрасывать мусор на побережье. Отходы наносят вред природе и портят внешний вид берега. Море - это общее достояние. Давайте вместе сохранять его чистоту, - обратился специалист городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Жантилек Асхатов.

Напомним, в соцсетях набирает популярность видео Мади Орынбасара, на котором видно внушительную кучу мусора, оставленную отдыхающими на территории пляжной зоны рядом с водоканалом «Шора».

Один из туроператоров самостоятельно спасает пляж «Голубая лагуна».