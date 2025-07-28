Неприятная находка в Актау: рядом с купающимися всплыл мёртвый тюлень

В местных Instagram-пабликах появилось видео, на котором запечатлено, как туша мёртвого тюленя плавает рядом с отдыхающими, передает Lada.kz.
Инцидент произошёл в районе Солдатского пляжа в выходные дни. Туша мёртвого тюленя всплыла у самого берега, неподалёку от отдыхающих взрослых и детей.
На кадрах видно, что тюлень находился в стадии разложения.
Это уже не первый подобный случай в этом месяце — ранее в Акшукуре также была обнаружена туша мёртвого тюленя.
В конце июня текущего года в Актау в микрорайоне «Самал-1», а затем в 14 микрорайоне также были обнаружены мертвые тюлени.
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