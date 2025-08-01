Пресечено более 50 фактов браконьерства на Каспии

Пограничники изъяли у браконьеров 14 плавательных средств и 20 километров орудий браконьерского лова.

Пресечен 51 факт браконьерства в акватории Каспия. Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 116 млн тенге. Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности, - сообщили в КНБ РК.