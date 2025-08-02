Миллионы долларов требуются для мониторинга Каспия на побережьях Мангистауской и Атырауской областей

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Казахстан планирует получить от международных финансовых институтов 6 млн долларов для мониторинга уровня Каспийского моря, передает Lada.kz со ссылкой на 24kz .

Каспийский берег. Фото автора

Программу по наблюдению за устойчивостью водоёма казахстанские парламентарии представили на восьмом заседании Азиатского межпарламентского консультативного водного совета, прошедшей в Бишкеке.

Система мониторинга будет полностью автоматизированной. Данные станут поступать со специальных датчиков, установленных в Атырауской и Мангистауской областях. Непрерывное наблюдение за уровнем моря позволит отслеживать сезонные колебания и формировать долгосрочные прогнозы. Система будет интегрирована в национальные и региональные информационные сети по водным ресурсам. Стоимость проекта - 6 миллионов 200 тысяч долларов.

«Нужно оценить возможные последствия и рассматривать превентивные меры. Это важно не только для Атырауской и Мангистауской областей, но и для других прибрежных государств - Туркменистана, Ирана и России», - сказал Дуйсенбай Турганов, депутат Мажилиса Парламента РК.

Напомним, Уровень Каспийского моря опустился до исторического минимума - менее минус 29 метров по балтийской системе высот. Этот показатель стал самым низким за весь период инструментальных наблюдений. Исследователи и ученые дают разные прогнозы дальнейшего поведения Каспия – кто-то уверен, что это цикличные колебания и море вернется, другие говорят, что изменения необратимы.