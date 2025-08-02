Миллионы долларов требуются для мониторинга Каспия на побережьях Мангистауской и Атырауской областей

Казахстан планирует получить от международных финансовых институтов 6 млн долларов для мониторинга уровня Каспийского моря, передает Lada.kz со ссылкой на 24kz.
Программу по наблюдению за устойчивостью водоёма казахстанские парламентарии представили на восьмом заседании Азиатского межпарламентского консультативного водного совета, прошедшей в Бишкеке.
Система мониторинга будет полностью автоматизированной. Данные станут поступать со специальных датчиков, установленных в Атырауской и Мангистауской областях. Непрерывное наблюдение за уровнем моря позволит отслеживать сезонные колебания и формировать долгосрочные прогнозы. Система будет интегрирована в национальные и региональные информационные сети по водным ресурсам. Стоимость проекта - 6 миллионов 200 тысяч долларов.
«Нужно оценить возможные последствия и рассматривать превентивные меры. Это важно не только для Атырауской и Мангистауской областей, но и для других прибрежных государств - Туркменистана, Ирана и России», - сказал Дуйсенбай Турганов, депутат Мажилиса Парламента РК.
Напомним, Уровень Каспийского моря опустился до исторического минимума - менее минус 29 метров по балтийской системе высот. Этот показатель стал самым низким за весь период инструментальных наблюдений. Исследователи и ученые дают разные прогнозы дальнейшего поведения Каспия – кто-то уверен, что это цикличные колебания и море вернется, другие говорят, что изменения необратимы.
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