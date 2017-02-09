В Каспийском море за три дня произошло четыре землетрясения

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В понедельник, 6 февраля, в акватории Каспия зарегистрированы подземные толчки магнитудой 3 и 4,4 балла. Еще один толчок силой 3,6 балла зарегистрирован 7 февраля.
Вчера, 8 февраля, в 16:18 в акватории Каспия зарегистрирован подземный толчок магнитудой три балла. По информации сейсмологической службы, эпицентр подземного толчка находился на глубине 56 километров. Землетрясение не ощущалось, жертв и разрушений нет. Координаты гипоцентра 39°95`с.ш., 51°91`в.д..
Напомним, 5 февраля в акватории Каспия зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,7 балла. Сведений о жертвах и разрушениях в результате сейсмособытия не поступало.
Вчера, 8 февраля, в 16:18 в акватории Каспия зарегистрирован подземный толчок магнитудой три балла. По информации сейсмологической службы, эпицентр подземного толчка находился на глубине 56 километров. Землетрясение не ощущалось, жертв и разрушений нет. Координаты гипоцентра 39°95`с.ш., 51°91`в.д..
Напомним, 5 февраля в акватории Каспия зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,7 балла. Сведений о жертвах и разрушениях в результате сейсмособытия не поступало.