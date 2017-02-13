В Каспийском море произошло очередное землетрясение

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Землетрясение, по данным НАНА, зафиксировано 13 февраля в 10:26 по местному времени на глубине 59 километров.
Координаты гипоцентра 39°34′12″ северной широты, 51°30′36″ восточной долготы.
Землетрясение произошло примерно в 453 километрах от Актау.
Напомним, за три дня, с 6 по 8 февраля, в Каспийском море произошло четыре землетрясения.
Координаты гипоцентра 39°34′12″ северной широты, 51°30′36″ восточной долготы.
Землетрясение произошло примерно в 453 километрах от Актау.
Напомним, за три дня, с 6 по 8 февраля, в Каспийском море произошло четыре землетрясения.