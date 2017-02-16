В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3 балла

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Землетрясение, по данным (НАНА), зафиксировано в 05:50 по местному времени в акватории Каспия на глубине 37 километров.
Координаты гипоцентра 40°28′12″ северной широты, 51°39′36″ восточной долготы.
Землетрясение произошло примерно в 354 километрах от Актау.
Напомним, 13 февраля в акватории Каспия произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла.
Координаты гипоцентра 40°28′12″ северной широты, 51°39′36″ восточной долготы.
Землетрясение произошло примерно в 354 километрах от Актау.
Напомним, 13 февраля в акватории Каспия произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла.