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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:17

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В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3 балла

В акватории Каспия 16 февраля зарегистрировано землетрясение магнитудой три балла. Об этом сообщается на сайте Республиканского центра сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Google maps
Землетрясение, по данным (НАНА), зафиксировано в 05:50 по местному времени в акватории Каспия на глубине 37 километров.

Координаты гипоцентра 40°28′12″ северной широты, 51°39′36″ восточной долготы.

Землетрясение произошло примерно в 354 километрах от Актау.

Напомним, 13 февраля в акватории Каспия произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла.


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