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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:12

Просмотров: 1498

Экологи рассказали о возможных причинах появления тюленей в степи Мангистау

Специалисты Института гидробиологии и экологии Казахстана опровергли версию о загрязнении Каспия и предположили, что млекопитающее могло оказаться в степи по вине человека.

Кадр с видео
Пользователь Lada.kz прислал видео «Тюлень заблудился на трассе Каражанбас-Каламкас» в раздел «Народные новости». Автор ролика рассказал, что увидел тюленя во вторник, 21 февраля, возвращаясь с месторождения Каражанбас.



Сегодня, 23 февраля, пользователь Lada.kz прислал еще один видеоролик, на кадрах которого запечатлен детеныш тюленя на месторождении Северные Бузачи. Автор видео отметил, что такую находку обнаружил впервые.



- На одном из объектов на месторождении вчера, 22 февраля, мы обнаружили живого детеныша тюленя. До моря примерно 30 километров, это достаточно далеко. Как он к нам попал, для нас до сих пор загадка. Привезти на машине его сюда не могли, так как транспорт, проезжающий через пост, проверяет охрана. Мы накрыли тюленя покрывалом, отвезли к морю и выпустили его, - рассказал автор ролика.

Тимур Баймуканов, научный сотрудник учреждения «Институт гидробиологии и экологии» Казахстана перечислил основные причины гибели каспийских тюленей: 

- Я просмотрел видео. Давать оценку без наблюдения за тюленями рано, но, вероятнее всего, они оказались в степи по вине человека. Возможно, тюлени были на побережье, человек их перевез и выбросил за ненадобностью. У животных здоровый вид, они не больные. В основном, тюлени не покидают места обитания и не могут уползти в степь. Они стараются от воды далеко не отползать, так как кормятся именно там. Версия загрязнения Каспия маловероятна, были бы обнаружены мертвые тюлени или больные.

Экологи рассказали о возможных причинах появления тюленей в степи Мангистау


Экологи рассказали о возможных причинах появления тюленей в степи Мангистау


Напомним, в сентябре 2016 года Айсагали Кадиров обнаружил на побережье в Форт-Шевченко тушки рыбы и тюленей. Тогда же о найденных на пляже в 1 микрорайоне тушках млекопитающих сообщил житель Актау. Эксперты разошлись во мнении о причинах смерти тюленей.

Фото и видео пользователей Lada.kz


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Комментарии ( 11 )

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  • trump
 Тина (Посетители) Сегодня, 15:37
Цитата: Abik
На фото Вы милее.


Я слава богу не тюлень

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • trump
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 15:35
у меня есть версия -это не истина но тюленя хотели перевезти в город и пустить на жир мех и мясо для собак -но побоялись проверки -так как за него накажут хорошо -жив тюлень и слава богу - беречь нужно каждую животинку - им и так худо зима холод корма мало -тут ещё вездесущий человек-
не хочется высокопарить*-но что оставите потомкам?? если из цепочки выпадает одно звено *-зверёк то за ним исчезают и другие виды! природа так устроена!

tag_92,
гибель животных она всегда была и будет -бывают эпидемии или просто глупость людская -сейчас это часто в уши льют от того что сми много -теле радио интернет и у каждого соточка -что узрил то снял и выложил! человек тонуть будет а народец будет снимать ещё и прикрикивать *-типол -чувак рукой помаши улыбнись*-скажи чиз!!! ну что не так чтоли??
 
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Abik (Посетители) Сегодня, 14:59
Возможно, тюлени были на побережье, человек их перевез и выбросил за ненадобностью.

Так месторождение закрытый участок, там два поста охраны осматривают машину, вряд ли кто то его привез или вырастил, скорее всего тюлень турист-альтруист. lol
Цитата: Тина
такой он милаха!!)))

На фото Вы милее. hug

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
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  • Ger-azot
 trump (Посетители) Сегодня, 14:47
Тюлень просто так на 30 км от моря не уходит. Где наши гейро-экологи, которые тут бились за чистоту Устюрта?
 
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Tindaliya (Посетители) Сегодня, 14:38
А тюленя с первого ролика так и оставили в степи ?
 
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 Кум (Посетители) Сегодня, 14:34
Мало кто знает про то как бельки по снегу уползают далеко от моря и мамки но так бывает когда ледяной покров не имеет границы от снега.

Любая новость,лучше чем некролог.
 
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  • trump
 патриотка (Посетители) Сегодня, 14:08
может тюлени мутировали и стали летающими .а то как бы оказались за 30 км на суше.при нашей экологии и такое возможно.бедные животные.в погоне за прибылью люди превратились в монстров.губят все живое что в море что в степи.и оправдываются что все у нас хорошо
 
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  • русалка
 Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 13:50
Итбалықтарда көшпелі өмір сүруге көшіп жатыр, не деген заман...
 
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  • русалка
  • trump
 Тина (Посетители) Сегодня, 13:45
такой он милаха!!)))
Жалко, если таких по степи еще много,но их так никто и не заметит(

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • Bamb00k
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  • trump
 sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 13:27
Супер молодцы ребята.
 
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