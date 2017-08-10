Землетрясение магнитудой три балла произошло в Каспийском море

Магнитуда землетрясения составила три балла, гипоцентр толчка находился на глубине 60 километров.
- Землетрясение не ощущалось, жертв и разрушений нет, - сообщает республиканский центр сейсмологической службы НАНА.
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