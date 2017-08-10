Землетрясение магнитудой три балла произошло в Каспийском море

Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) сообщает, что подземные толчки в акватории Каспия зарегистрированы сегодня, 10 августа, в 03:23 по местному времени.Магнитуда землетрясения составила три балла, гипоцентр толчка находился на глубине 60 километров.- Землетрясение не ощущалось, жертв и разрушений нет, - сообщает республиканский центр сейсмологической службы НАНА.