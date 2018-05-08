О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

В среду, 9 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность в Актау. Температура воздуха днем составит +29°С, ночью +18°С. Ветер 9-11 м/с.
В четверг, 10 мая, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +19°С, ночью +15°С. Ветер 5-7 м/с.
По данным gismeteo.kz, во вторник, 8 мая, в Актау будет солнечно. Температура воздуха составит +27°С днём, ночью +23°С. Ветер 10-13 м/с.
В среду, 9 мая, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +14°С. Ветер 7-13 м/с.
В четверг, 10 мая, в Актау будет ясно. Днем воздух прогреется до +18°С, ночью до +15°С. Ветер 8-12 м/с.
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По прогнозу синоптиков, в Мангистауской области температура воздуха в мае ожидается на один градус выше нормы.
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