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ЛАДА.kz » Экология

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:36

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На Устюрте экологи обнаружили 57 новорожденных сайгачат

Места окота диких животных в Устюртском заповеднике обнаружены впервые за 10 лет. Об этом сообщил Альберт Салемгареев, национальный координатор Природоохранной инициативы «Алтын Дала».

Самка сайги с детенышем. Фото предоставлено А. Салемгареевым
Устюртскую популяцию сайгаков специалисты назвали самой малочисленной.

- В 2017 году зарегистрировано 2 700 особей. В этом году, благодаря данным со спутниковых ошейников, специалисты обнаружили скопление 300 сайгаков. Обнаружено 57 новорожденных сайгачат, 43 из них пометили ушными бирками. Исследования направлены на детальное изучение продолжительности жизни сайгаков и изменения численности животных, - рассказал Альберт Салемгареев.

На Устюрте экологи обнаружили 57 новорожденных сайгачат


В период окота, по словам Альберта Салемгареева, массовая гибель животных не зарегистрирована. В следующем году специалисты ожидают увеличение популяции сайгаков.

На Устюрте экологи обнаружили 57 новорожденных сайгачат


Устюртская популяция сайгаков, по мнению мангистауского эколога Адильбека Козыбакова, будет увеличиваться быстрыми темпами благодаря участию местных жителей в сохранении сайги.

- При надежной охране через 15 лет эта популяция будет насчитывать не менее 100, а то и все 200 тысяч особей, - отметил Адильбек Козыбаков.

На Устюрте экологи обнаружили 57 новорожденных сайгачат


Интересный факт:

Старожилы считают, что в период с 14 по 28 мая, когда в Мангистау ветра «бес қонақ» сменяются двух-трехдневными ветрами «Құралай салқыны», окатившиеся самки сайгаков поднимают на ноги только что родившееся потомство. Сайгачата не выдерживают жару и обретают силу, когда бегут навстречу холодному порывистому ветру.


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