На Устюрте экологи обнаружили 57 новорожденных сайгачат

- В 2017 году зарегистрировано 2 700 особей. В этом году, благодаря данным со спутниковых ошейников, специалисты обнаружили скопление 300 сайгаков. Обнаружено 57 новорожденных сайгачат, 43 из них пометили ушными бирками. Исследования направлены на детальное изучение продолжительности жизни сайгаков и изменения численности животных, - рассказал Альберт Салемгареев.
В период окота, по словам Альберта Салемгареева, массовая гибель животных не зарегистрирована. В следующем году специалисты ожидают увеличение популяции сайгаков.
Устюртская популяция сайгаков, по мнению мангистауского эколога Адильбека Козыбакова, будет увеличиваться быстрыми темпами благодаря участию местных жителей в сохранении сайги.
- При надежной охране через 15 лет эта популяция будет насчитывать не менее 100, а то и все 200 тысяч особей, - отметил Адильбек Козыбаков.
Интересный факт:
Старожилы считают, что в период с 14 по 28 мая, когда в Мангистау ветра «бес қонақ» сменяются двух-трехдневными ветрами «Құралай салқыны», окатившиеся самки сайгаков поднимают на ноги только что родившееся потомство. Сайгачата не выдерживают жару и обретают силу, когда бегут навстречу холодному порывистому ветру.
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