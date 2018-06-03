Желтый дым над «КазАзотом» сняли на видео

Кадр видео
На кадрах видно, как над заводом «КазАзот» из трубы клубится желтый дым.
Комментарий по данному факту корреспонденту Lada.kz получить пока не удалось.
Напомним, ранее специалисты департамента экологии трижды брали пробы воздуха на территории ТОО «КазАзот». По результатам все полученные замеры были в пределах нормы.
Комментарий по данному факту корреспонденту Lada.kz получить пока не удалось.
Напомним, ранее специалисты департамента экологии трижды брали пробы воздуха на территории ТОО «КазАзот». По результатам все полученные замеры были в пределах нормы.