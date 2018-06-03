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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:40

Просмотров: 995

Желтый дым над «КазАзотом» сняли на видео

Дым необычного цвета из трубы завода запечатлел на камеру телефона 3 мая пользователь Lada.kz.

Кадр видео
На кадрах видно, как над заводом «КазАзот» из трубы клубится желтый дым.



Комментарий по данному факту корреспонденту Lada.kz получить пока не удалось.

Напомним, ранее специалисты департамента экологии трижды брали пробы воздуха на территории ТОО «КазАзот». По результатам все полученные замеры были в пределах нормы.


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Комментарии ( 4 )

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  • Макенточ
  • Ingul
 Bass66 (Посетители) Сегодня, 14:15
экологии трижды брали пробы воздуха на территории ТОО «КазАзот»

Так на территории они и будут нормальные. Вы смотрите куда этот дым ветром относит и где он опускается!
 
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  • Едрапед
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:20
Из всех бывших заводов остался один (бывший АТЗ) который пока еще дымит. unsmile
 
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Thornhill (Посетители) Сегодня, 13:14
Всю жизнь так было! lol С самого начала АТЗ. Что в этом нового? lol
 
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Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 12:52
Кто старое помянет. ...3 мая
 
 

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