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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:39

Просмотров: 93

Назвали причину выброса на берег Каспия раков

Раков выбросило на берег Каспия после шторма. После зимы они ослаблены и самостоятельно не могут вернуться в море. Явление назвали нормальным в управлении рыбной инспекции Мангистауской области.

Фото очевидцев
Проверок по факту массового выброса раков из моря в департаменте экологии Мангистауской области проводить не будут, так как заявлений по этому поводу не поступало. А само явление является природным.

- Проверки нами проводятся только по факту заявлений или же по факту нарушения экологического законодательства, тут же — природное явление, - пояснил Руслан Тукенов, исполняющий обязанности руководителя департамента экологии Мангистауской области.

В управлении рыбной инспекции области объяснили выброс раков отсутствием у них сил после зимнего периода, а также прошедшим штормом.

Назвали причину выброса на берег Каспия раков


Жители Актау приходят на побережье с пакетами, чтобы собирать морской «улов». Берег также патрулируют сотрудники природоохранной полиции, которые проводят с горожанами беседы и просят их выпустить раков в море.

- Море сильно обмелело, камни, места их лежек стали менее защищены достаточным количеством воды. Наступление весны, пробуждение раков, а также ночной шторм: как результат - сотни раков на берегу. На ролике видно, как люди собирают раков, очень жаль. У раков нет шансов уйти обратно в воду и спастись. С апреля начнется сезон икрометания, но многие собранные людьми сегодня раки, к сожалению, не смогут этого сделать. Серьезного урона популяции это, конечно, не причинит, но неприятно. Если бы была служба добровольцев, то можно было бы помочь собрать раков и выпустить их в море с той целью, чтобы их не собрали горожане, - отметил Кирилл Осин, руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау».

Назвали причину выброса на берег Каспия раков




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