В Каспийском море в 339 километрах от Актау произошло землетрясение

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В Каспийском море примерно в 16:36 по времени Актау произошло землетрясение, сообщает сейсмологическая служба. Его интенсивность составила 3 балла.
Гипоцентр подземного толчка находился на глубине 60 километров. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Координаты гипоцентра 40°51`северной широты, 51°69` восточной долготы.
Гипоцентр подземного толчка находился на глубине 60 километров. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Координаты гипоцентра 40°51`северной широты, 51°69` восточной долготы.
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