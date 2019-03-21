Мангистауский суд постановил взыскать с предприятия «Каспий жылу, су арнасы» 450 миллионов тенге

Фото из архива «Лады»

По материалам дела, ГКП «КЖСА» в период с 2015 по 2017 годы без очистки и без разрешения производило сбросы сточных вод с верхних микрорайонов города в хвостохранилище Кошкар-Ата.



Нарушение было установлено по результатам проверки, которая проводилась природоохранной прокуратурой области.



Суд взыскал с ГКП «КЖСА» 450 077 877 тенге в доход государства.



Предприятие еще вправе обжаловать приговор.