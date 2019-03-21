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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:55

Просмотров: 1159

Мангистауский суд постановил взыскать с предприятия «Каспий жылу, су арнасы» 450 миллионов тенге

Иск регионального департамента экологии о взыскании с государственного коммунального предприятия «Каспий жылу, су арнасы» (ГКП «КЖСА») в размере 450 077 877 тенге в качестве возмещения причиненного ущерба окружающей среде удовлетворил специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области. Об этом сообщили в пресс-службе местного самоуправления.

Фото из архива «Лады»
По материалам дела, ГКП «КЖСА» в период с 2015 по 2017 годы без очистки и без разрешения производило сбросы сточных вод с верхних микрорайонов города в хвостохранилище Кошкар-Ата.

Нарушение было установлено по результатам проверки, которая проводилась природоохранной прокуратурой области.

Суд взыскал с ГКП «КЖСА» 450 077 877 тенге в доход государства.

Предприятие еще вправе обжаловать приговор.


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Комментарии ( 5 )

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  • rastolkuy
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:35
с 2015 по 2017 годы без очистки и без разрешения производило сбросы сточных вод с верхних микрорайонов города в хвостохранилище Кошкар-Ата.
Нарушение было установлено по результатам проверки, которая проводилась природоохранной прокуратурой области.

А проверка проводилась 2 года или 2 года сидели и ждали,чтоб провести проверку? Почему сразу не среагировали и не наложили предписание ещё 2015 году?
 
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  • ЁмоЁ
  • rastolkuy
 Mackoi (Посетители) Сегодня, 12:24
Нефтедоллары с Мангистау качают, а очистные сооружения для областного центра никак построить не могут и и рекультивировать хвостохранилище "Кошкар-Ата" тоже денег не могут найти. А РГП "Каспий жылу су арнасы" сточную воду куда девать? Они то ни в чём не виноваты. Прокуратуре только показатель сделать, а проблема решается или нет это не их дело.
 
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Зима (Посетители) Сегодня, 11:42
Ну и что,что не в море. У нас климат сухой, пылью разносится. Если наказали, значит нарушали.
 
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  • rastolkuy
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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 11:20
Какое страшное зрелище. Не представляю, что с этим можно сделать. Кровь стынет в жилах от одного вида
 
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rastolkuy (Посетители) Сегодня, 11:10
А если нет очистных -на то и есть Кошкар-ата, не в море-же сливать?

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