В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла

Землетрясение магнитудой 4,6,

Это уже второе за неделю землетрясение в данном районе. Предыдущее, магнитудой 4,0, произошло 19 марта. Подземные толчки исходили из очага на глубине 10 километров.



Эпицентр располагался в точке с координатами 40.68 северной широты и 52.03 восточной долготы в районе границы между Туркменистаном и Азербайджаном – в 107 километрах от города Туркменбаши с 68-тысячным населением (Туркменистан) и столицей Азербайджана Баку (более миллиона человек).