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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:41

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В Минэнерго рассказали о сроках ликвидации последствий происшествия на Каламкасе

На месторождении находятся руководство АО «Мангистаумунайгаз» и ТОО «Инженерная Буровая Компания «Си Бу». Также направлены представители западного межрегионального управления государственной инспекции в нефтегазовом комплексе, центрального аппарата Министерства энергетики и «Казмунайгаз». Об этом сообщил пресс-секретарь министра энергетики РК Нурлыбек Женисбек.

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По данному факту западным межрегиональным управлением государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики и департаментом экологии Мангистауской области назначены проверки в отношении АО «Мангистаумунайгаз». По результатам проверок Министерством энергетики будут приняты соответствующие меры.

Краткая хронология внештатной ситуации.

5 марта начато бурение скважины №8237. Произведено бурение до глубины 453 метров и проведены геофизические работы.

13 марта в 15:00 произведены спуск и цементирование 324 мм обсадной колонны (кондуктор) согласно плану работ. Во время ожидания затвердения цемента через 2 часа 30 минут произошло интенсивное водогазопроявление между 426 мм обсадной трубой (направляющая труба) и 324 мм кондуктором.

13 марта в 17:30 при бурении ТОО «Инженерная Буровая Компания «Си Бу» скважины № 8237 с проектной глубиной 903 м произошла внештатная ситуация с выбросом газоводяной смеси.

13 марта в 19:00 устье скважины загерметизировано с помощью универсального превентора.

После герметизации устья скважины вокруг буровой площадки появилось водогазопроявление в виде грифонов, в общей сложности 13 очагов.

- На сегодня продолжается работа по устранению водогазопроявлений в виде грифонов путем закачки специальных растворов. При грифоне на поверхность поднимается рабочая жидкость (буровой раствор), закачанная в скважину, и газ из пласта. Проявление нефти на поверхность по состоянию на 24 марта отсутствует. Данное происшествие находится под контролем специалистов, - сообщил Нурлыбек Женисбек.

Ликвидация последствий происшествия, по словам Нурлыбека Женисбека, ожидается сегодня к вечеру.

Ранее сообщалось, что по данному инциденту начато расследование.





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